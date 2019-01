Met stoppen R... U... Ready!? komt einde aan kwart eeuw soul uit Winterswijk

Kim Kötter: Ik ben geen meisje voor Amsterdam

9:23 Kim Kötter (36 jaar, getrouwd met muzikant Jaap Reesema, moeder van Muck en Youp) woont al weer acht jaar buiten Twente. Maar er gaat geen dag voorbij dat ze best terug zou willen. Want, zegt de voormalig miss Universe Nederland: „Alles is lekkerder in Twente.”