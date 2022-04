Met ’t circus he’k nooit vol gehad

Lochem verkozen tot Wandelge­meen­te van 2022: ‘Wij hebben iets voor ieder type wandelaar’

Lochem is uitgeroepen tot Wandelgemeente van het jaar 2022. De Achterhoekse gemeente heeft in de finale van de uitverkiezing Rhenen en Meerssen achter zich gelaten. De verkiezing is uitgeschreven door Wandelkrant Te Voet en platform tevoetonline.nl.

19 april