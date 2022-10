Met theedoek gemaskerde overvaller wenst caissière nog een prettige avond; politie pakt hem op

Overvaller wenst caissière prettige avond

Winkelpersoneel rent achter man aan

De winkel was op het moment van de overval nog geopend en diverse klanten hebben de verdachte gezien. De overvaller is op de vlucht geslagen. In eerste instantie te voet richting station Winterswijk. De man heeft in ieder geval een geldbedrag buitgemaakt. Hoeveel is nog niet duidelijk.