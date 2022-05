Met trainerschap BZC trapt door hartaanval getroffen Roolvink op de rem in zijn herstel

Hij maakte eind vorig jaar zijn rentree in de selectie van waterpoloclub BZC, maar kort erna greep de inwendige defibrillator van Youri Roolvink (28) in. Een terugkeer op het hoogste niveau moest hij van de artsen twee jaar na zijn hartaanval voorlopig uit zijn hoofd zetten. Hij trapte met het aanvaarden van het hoofdtrainerschap van BZC op de rem in zijn herstel.

Toch was Roolvink verbaasd toen hij van de clubleiding het voorstel kreeg om de na een jaar vertrokken Jeroen Kuilman op te volgen. Na een uiterst tumultueus en belabberd jaar in de eredivisie, met vrijwillige degradatie naar de eerste divisie tot gevolg, wilden Kuilman en zijn assistent Rondal Somhorst niet verder. ,,Ik dacht niet van dat ga ik even overnemen. We zaten eigenlijk te praten over een rol binnen de jeugd, maar dat had ik al eens gedaan, dus dat wilde ik niet nog eens. Ik had de ambitie om terug te keren in het eerste als speler, en nog steeds”, zegt Roolvink.

Een virus dat op zijn hartspier sloeg veroorzaakte hartritmestoornissen, waarna Roolvink twee jaar geleden bij een tennistoernooi met vrienden plots in elkaar zakte. De impact op zijn lijf was groot. ,,Het gebeurde op vrijdag en op dinsdag of woensdag had ik mijn eerste heldere moment.”

Na de ingreep van defibrillator begin dit jaar moest hij van de artsen onmiddellijk rustig aan doen. ,,Het trainerschap is de rem die ik nodig heb, zodat ik niet de fout maak om snel terug te willen komen als speler. Ik wilde erg graag weer wat doen voor de ploeg. Ik vond het moeilijk om te zien hoe slecht het ging aan het eind van afgelopen seizoen, daar had ik graag iets in willen betekenen door te spelen.” Als coach keert hij dus alsnog terug bij de hoofdmacht, waarin hij jarenlang speelde en waarmee hij de landstitel greep.

Jeugd

Er moest vol worden ingezet op de jeugd, en er moest een voor de spelers bekende, verbindende figuur voor de groep. Na het vertrek van Kuilman en Somhorst was dat klip en klaar.

In zijn tijd als eredivisiespeler trainde Roolvink al de jeugd, en bovendien werd hij als speler alom gewaardeerd om zijn tactische inzicht. Voor BZC was Roolvink dan ook kandidaat nummer één, want het zocht binnen de club vooral naar een opleider die de spelers op de lange termijn klaar kon stomen voor de eredivisie. BZC wil terugkeren op het hoogste niveau, maar met een volwaardig zelf opgeleid team. Een termijn werd er vooralsnog niet aan gehangen.

Daarnaast was er afgelopen seizoen een volkomen gebrek aan cohesie binnen de spelersgroep, die onder leiding van het ‘Amsterdamse straatschoffie’ Kuilman allesbehalve toenam. Met als gevolg dat er vier buitenlandse spelers door de club werden weggestuurd en er eentje uit eigen beweging opstapte. Het waren nota bene de ervaren spelers die aangetrokken waren om de vertrokken steunpilaren van het seizoen ervoor te vervangen. Voor iedere huidige speler van de selectie is Roolvink een bekende. Niet voor niets belde hij elke speler op om te peilen hoe diegene over zijn aanstelling dacht.

Steun

Het belangrijkste daarin was de steun van sterkhouders Filip Kljajevic en Robert Beskers. Dat bleek alleen al uit het feit dat ze toezegden om te blijven, al zouden de twee nog makkelijk mee kunnen in de eredivisie. De oudere spelers die ook snappen dat ze een keer gewisseld zullen gaan worden komend seizoen ten faveure van de jongere garde. Beskers omschreef Roolvink als een ‘fijn mens’, die niet verbaal de strijd met de groep aan zal gaan. Zelf verwoordde de nieuwe oefenmeester het zo. ,,Dat is wel mijn kracht denk ik, om vooral in de groep en af en toe boven de groep te staan.”