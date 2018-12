Met veertig honden jagen op een vos die er helemaal niet is in Gelselaar

De jagers komen uit heel Nederland. Ze zouden overal slipjachten kunnen houden, maar nergens kan er zo'n fraaie jacht op poten worden gezet als in deze streek. De jagers hebben dan ook een voorkeur voor deze regio. Ze komen afgelopen zaterdag dan ook opnieuw bijeen voor een jacht in de gemeente Berkelland.

Iets voor één uur staan tientallen inwoners van Gelselaar te kijken naar een niet-alledaags schouwspel. Veertig ruiters zijn klaar om aan de slipjacht te beginnen. In hun jachtkostuum gestoken en zittend op hun paarden wachten ze op het startsignaal. Maar eerst volgen nog een paar toespraken van de organisatie en de burgemeester. Ook de honden zijn er nog niet. Die komen even later allemaal gezamenlijk naar de startplek aan de Schoolstraat.

Volledig scherm Ruiters en honden klaar voor de slipjacht in Gelselaar. © Robin Hilberink

Twee keer

Die roedel bestaat uit bijna veertig honden. Jos Houben kijkt tevreden toe. De Amsterdammer verheugt zich op een mooie jachtmiddag. Hij kan zelf niet meedoen, maar is betrokken bij de organisatie. Die klus doet hij samen met Jan Krebbers. De inwoner van Gelselaar doet wel mee aan de slipjacht. ,,We organiseren veel vaker een jacht. Dat doen we twee keer in de week in het oosten van Nederland. Ditmaal betrekken we de lokale bevolking erbij", zegt Houben.

De slipjacht trekt ondanks het regenachtige weer veel bekijks. De honden, en dus ook de ruiters, volgen over een parcours van 7 kilometer een zak met de urinegeur van een vos.

Vos