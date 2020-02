Met warmtebeeldcamera op weg naar energieneutraal Noordijk

Binnenkort gaan ze op pad, gewapend met een zogeheten warmtebeeldcamera. Henk Radstaak, voorzitter van de belangenvereniging, Gerbert Oonk, van de werkgroep rond energieplannen en nog een stuk of zes enthousiastelingen. Op zoek naar warmtelekken in huizen. Zodat de bewoners kunnen zien, waar het in hun huizen beter geïsoleerd zou kunnen worden. Want dat is toch wel de eerste stap die gemaakt moet worden, omdat in Noordijk nog best veel huizen zijn die niet tot slecht geïsoleerd zijn. Tot nu hebben zich 60 van de 280 adressen in het dorp aangemeld, maar de mannen verwachten dat dat er spoedig meer worden.