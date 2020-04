Met z'n allen in de file in Eibergen om oud papier weg te brengen

Normaal gesproken halen de Eibergse muziekverenigingen Euphonia en Excelsior het oud papier aan huis op, maar vanwege de corona-crisis is dat al een paar weken niet gebeurd. Om mensen toch de gelegenheid te bieden om van hun oud papier af te komen, hadden de verenigingen aangekondigd grote containers te plaatsen bij de Pickerhal. Door een soort oud papier drive-in te realiseren mét een eenrichtingssysteem, kon er veilig worden ingeleverd, zo was het plan.

Honderden auto's

Dat hebben de verenigingen geweten. Al meteen zaterdagmorgen is er grote drukte ontstaan rondom de Pickerhal. De omliggende wegen als de Borculoseweg, Parallelweg en de weg naar het centrum: het staat overal muurvast. En dat al urenlang. „Er staan hier honderden auto's in lange rijen”, meldt een automobiliste vanuit de ‘file’. Zelf wilde ze ‘even’ drie doosjes papier wegbrengen. Maar omkeren is geen optie: „Je kunt niet terug. Links of rechtsom, alles staat vast. Dit kost me zeker een uur.”