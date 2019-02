Metaalgieterij Vulcanus failliet, banen van 125 werknemers op de tocht

Het faillissement is vandaag uitgesproken door de rechtbank in Zutphen.

Eerder failliet

Vulcanus werd in augustus 2004 ook failliet verklaard vanwege geldproblemen. Destijds vroeg directeur en eigenaar Grietinus Kamps zelf het faillissement aan. Destijds kon het bedrijf een doorstart maken. Niet iedereen in Langerak was daar even blij mee: Vulcanus kwam in 2007 onder vuur te liggen vanwege de uitstoot van roet in de buurt en moest met een oplossing komen.