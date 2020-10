Meteen boete bij overtreden van coronaregels in Achterhoek: ‘Tijd van waarschuwen is voorbij’

De tijd van waarschuwen is namelijk voorbij, vinden de politie en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waaronder 22 gemeenten vallen in de Achterhoek en op de Veluwe.



,,We zijn een tijdlang met mensen in gesprek gegaan en hebben gewaarschuwd, maar de tijd is nu echt aangebroken dat we meteen een boete geven”, zegt Hanneke de Bruyne, chef van het politieteam Achterhoek-Oost.



Dit gebeurt voornamelijk bij het bezit en drinken van alcohol op straat na acht uur ’s avonds en bij samenkomsten: het vormen van groepen van meer dan vier mensen. De Bruyne: ,,Onze prioriteit is het stoppen van zulke overtredingen en ervoor zorgen dan mensen zich aan de regels houden, zodat overdracht van het coronavirus wordt voorkomen.”