Meteen zeldzame vogels gespot vanaf nieuwe vogeltelpost Winterswijk: raaf, rode wouw en beflijster

Zutphen roept onnodige zorgdecla­ra­ties een halt toe: ‘Jeugdhulp bij 1 op de 8 kinderen is veel te veel’

3 oktober Zorgaanbieders in de gemeente Zutphen kunnen vanaf komend jaar niet meer onbeperkt declaraties indienen voor jeugdhulp of voor begeleiding om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Elke zorgaanbieder krijgt een zogenaamd budgetplafond. Is het potje op, dan geeft de gemeente geen geld meer voor hulp.