Meten is weten op weg naar minder uitstoot: minister Van der Wal op werkbezoek tussen de koeien bij Prinsen in Haarlo

Arjan Prinsen is al jaren bezig met techniek om de uitstoot van NH3 (stikstof-ammoniak) te meten én te beperken. Hij werkt mee aan studies, is betrokken bij onderzoek van Stichting Biomassa. Constant geven slimme meters in de stal waar de zestig melkkoeien van Prinsen huizen aan hoeveel via urine en mest leidt tot meer en minder uitstoot. Door een robot verse mest door de roosters in de stalvloer in de mestkelder te laten schuiven wordt de uitstoot bijvoorbeeld beperkt.