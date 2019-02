Meten met twee maten in Berkelland: geloofwaardigheid is in het geding

Niemand in Berkelland zal er een probleem mee hebben dat leegstaande panden met een maatschappelijke bestemming tijdelijk worden verhuurd aan bedrijven met ruimtegebrek, zoals in dit geval met de verhuur van de Willibrordusschool in Ruurlo aan Bronckhorst High Tec. Berkelland helpt een grote werkgever tijdelijk aan onderdak, het gebouw staat niet leeg en het levert nog inkomsten op ook.

Volledig scherm EIBERGEN - Kulturhus 't Spieker

Maar wat niemand snapt is waarom Berkelland anderen verbiedt, wat het zichzelf toestaat. Zo mocht cultuurcentrum 't Spieker in 2012 absoluut niet twee kantoortjes verhuren voor wat administratieve werkzaamheden van keukenbedrijf Blue Gum, omdat dit in strijd was met de maatschappelijke bestemming van het pand. De gemeente legde zelfs een dwangsom op, om dit 'illegale gebruik te beëindigen'.

Nutsbedrijf

Maar toen Reggefiber nog geen jaar later een vestiging opende in een gemeentelijke pand met maatschappelijke bestemming, boerderij De Meijer in Neede, was dit volgens B en W geen enkel probleem. Op schriftelijke vragen van Ondernemend Berkelland (OBL) en GroenLinks moest het college zich al in allerlei bochten wringen om dit te verkopen. Zo zou de dochter van een beursgenoteerd miljoenenbedrijf een 'nutsbedrijf ' en van 'maatschappelijk belang zijn'.

Volledig scherm © Carlo ter Ellen

Ook nu haalt het college alle creativiteit uit de kast in de antwoorden op vragen van de PvdA. Volgens B en W is de situatie van de Willibrordusschool niet te vergelijken met die van 't Spieker. Zo voert het college aan dat het moederbedrijf Bronckhorst is gevestigd in een pand met een bedrijvenbestemming. Maar dat gold indertijd voor Blue Gum ook.

Ook stellen B en W dat slechts een klein gedeelte van de werkzaamheden (alleen het kantoor) naar de Willibrordusschool verhuist. Exact hetzelfde gold ook voor het keukenbedrijf in 't Spieker. Volgens het college staat de Willibrordusschool leeg en voldoet het aan de vraag. Dat gold in 2012 ook voor de kantoorruimten in 't Spieker.

Niet bespreekbaar

Verder voeren B en W op dat de verhuur opbrengsten oplevert. Dat gold ook voor 't Spieker, dat na het wegvallen van huurders door bezuinigingen van Berkelland de inkomsten goed kon gebruiken. Er zijn geen bezwaren uit de buurt in Ruurlo, argumenteert het college. Ook dat gold voor 't Spieker. De verhuur is maar tijdelijk, probeert het college nog. Zelfs dat was in 2012 niet bespreekbaar bij 't Spieker.

Kortom: het college meet met twee maten. En dat is niet alleen niet uit te leggen aan de inwoners van Berkelland. Het schaadt de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en het aanzien van het gemeentebestuur.