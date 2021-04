Metershoge vrouwen van de Slag om Grolle; modellen uit eigen stad

GROENLO- Een metershoge muurschildering op de zijkant van een woning aan de Houtwal Groenlo, is de nieuwste Slag om Grolle-blikvanger in de vestingstad. Afgelopen weekend werd de creatie, gemaakt door de kunstenaars van De Strakke Hand uit Utrecht, onthuld door bedenkster Natasja Scharenborg (rechts op de foto) en leden van de Werkgroep Promotie Groenlo.

De schildering laat een dagelijks tafereel zien uit 1627. ,,In tegenstelling tot de meeste Slag om Grolle-beelden geen vechtende mannen met kanonnen, maar juist de vrouwen die bezig zijn met het eten”, vertelt Scharenborg. ,,Dat was ook een wens van de bewoner van het pand. De Slag om Grolle is namelijk meer dan het gevecht alleen.”

De Groenlose, die zelf ook kunstenares is, koesterde naar eigen zeggen al heel lang de wens een pand in de stad te verfraaien met een mooie muurschildering en stapte daarom met haar idee naar de Werkgroep Promotie Groenlo. Daar kon ze rekenen op veel enthousiasme. ,,En niet alleen bij ons”, aldus voorzitter Joske van Huet (rechts op de foto) van de werkgroep. ,,We zijn echt overspoeld met positieve reacties op de muurschildering”.

Modellen uit Groenlo

Het afgebeelde tafereel werd zorgvuldig in elkaar gezet. De modellen, beide afkomstig uit Groenlo, werden door de Grolse fotograaf René van den Mosselaar in Openluchtmuseum Erve Kots in Lievelde op de gevoelige plaat gezet. Kunstenaars van De Strakke Hand hebben de foto vervolgens vertaald naar de metershoge muurschildering.