Metershoge zandwal verstopt beladen tankstation langs Randweg

Nieuwe aflevering soap: Raad van State trapt op rem zodat tankstati­on nog niet mag verhuizen

DOETINCHEM/DEN HAAG - De Raad van State trapt op de rem in de kwestie over de verhuizing van het tankstation van Theo Wenting naar de Oostelijke Randweg in Doetinchem. De pomphouder mag nog niet met de werkzaamheden beginnen.

7 december