Metzo College krijgt predikaat Topsportschool: talentvolle leerlingen krijgen extra begeleiding

Larense ijsbaan wordt decor zomerse wateracti­vi­teit: ‘Zonde om deze plek zo weinig te gebruiken’

De ijsbaan in Laren is dit jaar nog niet gebruikt, maar daar komt op 3 juli verandering in. De jeugd kan zich die dag uitleven op de baan die niet dient als ijsvloer, maar als supcircuit. Wie het snelst rondgaat op de 400 meterbaan, staande op een surfplank met paddle (sup), is de winnaar. ,,We regelen ook muziek en lekker eten. Het moet een mini-supfestival worden.’’

14 april