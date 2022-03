Metzo College staat onder water: ‘Als je goed luistert hoor je het regenen in de kantine’

Politie onderzoekt schutting­brand bij restaurant in Oldenkotte

OLDENKOTTE - De Vredense vrijwillige brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brandende schutting bij restaurant Oldenkott Gastro in het grensplaatsje Oldenkott(e). Even na half vier was daar ontdekt dat bijna 5 meter aan houten schutting in brand stond.

