‘Miauw miauw’ en de wereld is een doedelzak voor deze Achterhoeker

Kermisboeg­beeld Ida Oostenenk koestert elke meevaller: ‘Ik ben uit een diepe put gekropen’

7:29 Voor kind van de kermis Ida Oostenenk ziet de wereld er weer wat mooier uit. De 42-jarige Zutphense heeft dit jaar alweer tweemaal met haar schiettent op een kermis gestaan: in Deventer (Colmschate) en het Brabantse Neerkant. Ida telt haar zegeningen in coronatijd, helemaal nu het licht definitief op groen staat binnenkort voor de kermis in haar eigen stad Zutphen. ,,Ik zit nog steeds in een rollercoaster, maar die gaat nu tenminste omhoog.’’