Mick Jagger in Achterhoek: Beautiful castle, picturesque setting

Hij was het echt

De legendarische band trad zondagavond op in Gelredome in Arnhem. Rondom het optreden was Jagger als toerist op pad: zaterdagavond postte hij op Twitter een foto van zichzelf op een rondvaartboot in Amsterdam. Exploring Amsterdam the best way!, zette hij daarbij. Over Ruurlo zei hij niets op sociale media, maar het museum bevestigt wel dat hij er echt was. ,,Wij kunnen bevestigen dat Mick Jagger het gastenboek van Kasteel Ruurlo heeft getekend, zoals u op de foto zag.”