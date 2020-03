Middelbare scholen Achterhoek gaan op slot: besmette docent in ziekenhuis, 15 scholen dicht

UPDATEDOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Vijftien middelbare scholen in de Achterhoek gaan vanaf morgen tot minstens 31 maart op slot. Dat heeft scholenkoepel Achterhoek VO besloten, bevestigt directeur Henk van der Esch. Bij een docent van één van de scholen in Silvolde is corona geconstateerd.

In een bericht aan ouders en leerlingen schrijft de directie: ‘Het coronavirus is vastgesteld bij één van onze docenten. De betreffende collega ligt sinds vrijdag in het ziekenhuis; zaterdag is bekend geworden dat hij besmet is met het coronavirus. De docent was reeds anderhalve week ziek thuis. Na de voorjaarsvakantie heeft hij een dag gewerkt op de locatie Bluemers (in Silvolde, red.). Twee van zijn kinderen zitten op de locatie Isala College (ook in Silvolde, red.). Zij zijn deze week gewoon nog op school geweest. Er was tot vrijdag géén aanleiding voor de artsen om te testen op corona’.

De besmette leraar ligt in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Zijn gezin zit in quarantaine thuis. Volgens de school heeft de man minimaal contact gehad met anderen op de ene dag dat hij wel gewerkt heeft. Zondagochtend hield de school spoedoverleg over de situatie, onder meer nadat meerdere medisch specialisten Achterhoek VO hadden opgeroepen om de scholen vanaf maandag te sluiten.

Daarop is dus besloten dat alle vijftien scholen per direct dicht blijven. Het betekent dat meer dan 14.000 leerlingen komende weken thuis onderwijs moeten proberen te volgen.

Thuislessen

Het gaat om scholen in Doetinchem, Winterswijk, Oude IJsselstreek, Ulft, Berkelland, Aalten en Zutphen. Van der Esch wil niet langer wachten op wat het kabinet-Rutte besluit over het wel of niet open blijven van onderwijsgebouwen. Het kabinet houdt zondag ook een overleg met scholen en artsen. ,,Maar het kan wel tot 17.00 uur duren voor we daar meer over weten. Onze ouders, leerlingen en docenten moeten snel duidelijkheid hebben. Het kan niet anders dan dat alle scholen op slot gaan.”

Hoe de scholen het missen van lessen gaan oplossen is nog niet helemaal duidelijk. ,,We gaan zoveel mogelijk proberen thuislessen te verzorgen. Of dat via mail of youtube gaat wordt later duidelijk.”

De scholen gaan kinderen van wie de ouders moeten werken niet apart opvangen. ,,Want dan heb je weer leerlingen samen in een ruimte zitten. Wij denken dat er passende oplossingen zijn voor alle kinderen”, aldus directeur Van der Esch.

Ook andere scholen dicht

Ook elders in de Achterhoek gaan scholen preventief dicht. Het Marianum college, met ongeveer 1.200 leerlingen op locaties in Lichtenvoorde en Groenlo, is vanaf maandag alleen nog open voor examenleerlingen. Dat betekent dat leerlingen uit de onderbouw (alle klassen 1 tot en met 3, havo 4 en vwo 5) thuis moeten blijven.

Dat heeft het overkoepelende schoolbestuur Carmel (met onder meer zeven scholen in Twente en de Achterhoek) besloten. Wel blijven de scholen open voor opvang ‘voor wie daar behoefte aan heeft’.

Ook mbo-instelling Graafschap College besloot zaterdag al per maandag de deuren gesloten te houden. Het roc heeft 10.000 studenten op de locaties in Doetinchem en Groenlo.