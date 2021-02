Midden in de crisis begon Rob met vlogs vanuit het verpleeghuis: ‘Eerste video had 200.000 views’

De woorden van de inwoner van Steenderen, verpleegkundige bij De Bleijke in Hengelo, zijn profetisch gebleken. Misschien ook wel voor hemzelf, want Heebink stapte in een avontuur zonder te weten waar dat zou eindigen: hij ging vlogs (korte video’s) maken. Over zijn werk in het verpleeghuis, maar vooral over de mensen daar.