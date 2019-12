Midwinterhoornplantage langs N18 in Eibergen

update Brand bij Partner in Pet Food in Doetinchem

8:36 DOETINCHEM - De brandweer is woensdagochtend rond 07.00 uur uitgerukt voor een brand in het pand van de Doetinchemse diervoerfabriek Partner in Pet Food aan de Havenstraat. Er was veel rook aanwezig in het trappenhuis van de fabriek. Die werd veroorzaakt door een kleine brand in een elektromotor in het ventilatiekanaal.