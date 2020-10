Midwinterhoornwandeling op 20 december ‘afgeblazen’ vanwege corona

Van peuter tot provo: Dolf geeft inkijkje in het leven van de jaren 50 en 60 in Winters­wijk

10:00 WINTERSWIJK - Hij groeide op in de jaren 50 en 60 in Winterswijk. Oud-journalist Dolf Ruesink geeft in zijn nieuwe boek een inkijkje in die tijd en in het leven van toen.