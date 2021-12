Midwinterhoornwedstrijd: ’n aoln roop weerklinkt in dichte mist in Eibergen

Op het tot nu toe tamelijk doelloze paviljoen boven de Berkel op de Maat in Eibergen staan ze, getooid met hun felrode sjaal met logo, in de hand de hoorn stevig naast zich op de grond geplant: elf mannen en één vrouw, deelnemers aan de Eibergse kampioenschappen midwinterhoornblazen. Dat ze allemaal lid zijn van dezelfde groep maakt ze niks uit, vandaag blazen ze puur voor zichzelf. Om de felbegeerde wisselbokaal te bemachtigen. De meesten zijn oude rotten in het vak, maar ook enkelen die nog niet zo lang blazen, werpen zich in de strijd. In de camper van blazer Geert zit de jury achter geblindeerde ramen. Die kan alleen maar horen en niet zien wie er staat te blazen.