Midzomernachtsdroom: eindelijk weer genieten in het openluchttheater in Eibergen

video Rechtbank Zutphen: bijna zes jaar na dreigende inkrimping is leegstand plots geen probleem meer

12 juni Nog geen zes jaar geleden dreigde justitiestad Zutphen wéér een veer te moeten laten. En wat voor een. In de stad waar al sinds mensenheugenis recht wordt gesproken, dreigde de rechtbank te worden uitgekleed. Het plan werd uiteindelijk tegengehouden door de Tweede Kamer. Maar daarmee was de verwachte leegstandsproblematiek nog niet weggenomen. ,,Die verwachting dat we met minder mensen zouden gaan werken, is helemaal nooit uitgekomen.”