Miggelbrink houdt vierde oudejaarsconference: ‘Bier is het cement van de Achterhoek’

Telefoon. Frans Miggelbrink krijgt een vrouw van de landelijke radio aan de lijn. Of hij 31 december live rond de middag wat wil vertellen over zijn Achterhoekse conference. Ja hoor, dat wil hij wel. Ze stelt nog wat vragen, onder meer over de kaartverkoop. ,,Ik ben vier keer uitverkocht, haha”, zegt hij en uit zijn lach klinkt bescheidenheid door, want niets Achterhoeks is hem vreemd. Als hij heeft opgehangen, kijkt hij even zorgelijk, want oudejaarsdag moet er ook bier worden gedronken. Het probleem lost zich vanzelf op als het later toch allemaal niet doorgaat.

Is dat niet lastig: als Achterhoeker op het podium staan?

,,Ik ben niet helemaal het prototype Achterhoeker, want dan zou ik dat niet doen. Maar het wringt soms. Een Achterhoeker heeft geen felle standpunten. Ik heb er jaren over gedaan om bijvoorbeeld in mijn columns - ook een podium - een mening te hebben. Pas toen ik een onderzoek las waarin de Achterhoeker werd beschreven als rebels, wars van gezag en niet-uitgesproken, durfde ik dat ook te schrijven. Wij Achterhoekers gaan niet in ons eentje wat verkondigen.”

Wat typeert de Achterhoeker?