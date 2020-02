‘Mijn dochter op haar 14e verjaardag verkrachten, hoe durf je?’

De inwoner van de Needse buurtschap Noordijk stond dinsdag in Zutphen terecht voor verkrachting van en ontucht met zeven minderjarige meisjes uit Neede, Eibergen en Haaksbergen. Enkele van hen waren nog maagd toen het gebeurde. In bijna alle ten laste gelegde gevallen speelden drank en drugs een rol.

Intresse in erg jonge meisjes

De verdachte uit Noordijk had volgens officier van justitie E. Leunk ‘een meer dan gemiddelde belangstelling voor erg jonge meisjes.’ Toch heeft Leunk een probleem met de bewijslast: hij kan niet bewijzen dat er in alle gevallen sprake was van dwang. „Maar seks met minderjarigen is verboden, ook al was het vrijwillig.”

Weinig respect

Het dossier schetst een beeld van een jongen die populair was bij meisjes, die wiet en de synthetische drugs XTC en MDMA gebruikte en zijn slachtoffers daarvan ook voorzag. Een aantal van de 14- en 15-jarige meisjes had problemen thuis, was labiel en gebruikte zelf ook veel drank en drugs. Robin G. zou tegen een vriend hebben gezegd: „Ik probeer altijd de zwakste te pakken want die zijn het gemakkelijkst.” In een whats appbericht aan die vriend sprak hij over ‘neukmateriaal’. „Dat getuigt van weinig respect”, concludeerde voorzitter C. Pastoors van de meervoudige strafkamer.

Vrijwillig

G. bekende in bijna alle gevallen seks met slachtoffers te hebben gehad. Daar hoefde hij niet zo veel moeite voor te doen want de meeste meisjes waren verliefd op hem en gingen vrijwillig met hem naar bed. Maar G. zou zijn overgegaan tot verkrachting op het moment dat ze niet wilden, of niet volledig bij zinnen waren door overmatig drank- en drugsgebruik.

Filmpje gemaakt

Na één van die met drugs en drank doordrenkte feestjes in Eibergen zou G. op de Needse Berg een vriendin hebben verkracht en daarvan een filmpje hebben gemaakt. Verschillende getuigen zeggen het filmpje te hebben gezien, maar G. zei van niets te weten. Op het bewuste filmpje zou het meisje niet met hem maar met een andere jongen seks hebben gehad. Aanklager Leunk ziet het filmpje als vervaardiging van kinderporno door de verdachte. Alle aantijgingen van verkrachting ontkende Robin G. ,,Dat klopt niet.”

Suïcidale gevoelens en depressie

Het gebeurde heeft er diep ingehakt bij de slachtoffers en hun ouders. Sommige zijn in therapie vanwege suïcidale gevoelens, depressie en angststoornissen. Woedende ouders en advocaten van de slachtoffers maakten gebruik van het spreekrecht. Slachtoffers die aangifte deden worden in Neede op straat nog steeds bedreigd en beledigd door vrienden van G., zo bleek. De auto van één van de ouders is vernield en een tuinhuisje van bij een ander van hen ging in de brand. Één van de gezinnen ziet zich zelfs genoodzaakt te verhuizen uit Neede, omdat ‘het stalkgedrag van de vriendengroep waartoe Robin G. behoort nog steeds doorgaat’, zo verklaarde letselschade advocaat Marcel Camps.

Zieke geest

De vader van één van de slachtoffer noemde G. ‘een zieke geest die zichzelf onaantastbaar acht en het zelf presteerde ons als ouders met de dood te bedreigen.’ „Robin heeft mijn dochter alle plezier ontnomen. Ze heeft haar baantje en de volleybal er aangegeven en durft door toedoen van deze zieke volwassen man niet eens meer op de fiets naar haar opa en oma, die vijf minuten verderop wonen.” Volgens de vader is slechts één straf passen: ‘tbs met dwangverpleging.’ ,,Robin, we dachten dat je een lieve jongen was, maar je bent een wolf in schaapskleren”, zei een moeder tegen G. ,,Mijn dochter verkrachten op de dag van haar veertiende verjaardag, hoe durf je?”

Niet erg intelligent

Robin G., die geen spoor van emotie toonde, zag het anders: „Het ging vrijwillig en ze waren nieuwsgierig. Maar ik had wel wat beter op de leeftijd kunnen letten.” De psychiater schat de kans op herhaling van een zedendelict hoog in als G. niet wordt behandeld. De verdachte is ‘minder dan gemiddeld intelligent, makkelijk beïnvloedbaar, heeft ADHD en is autistisch. En heeft daardoor weinig inlevingsvermogen.’ Robin G. houdt geen rekening met gevoelens van anderen.

Advocaat wil vrijspraak

Advocaat Alwin Dooijeweerd van G. vroeg om vrijspraak. Volgens de raadsman is zijn cliënt in eerdere publicaties in deze krant neergezet als een ‘seksueel roofdier dat zijn slachtoffers als trofeeën zag’ en zijn zowel slachtoffers als getuigen door die publicaties beïnvloed bij het afleggen van hun verklaringen. Dooijeweerd achtte dwang niet bewezen en wees op tegenstrijdigheden in verklaringen van slachtoffers en getuigen. Wat het leeftijdsverschil tussen slachtoffers en Robin G. – vier/vijf jaar – betreft, zei Dooijeweerd dat de ‘ethische opvattingen daarover zijn verschoven.’ „Het ging om seksuele experimenten tussen leeftijdsgenoten. Robin is in zijn gedrag en functioneren jonger dan zijn kalenderleeftijd.”