Mijn hart smelt bij de ouderen die liedjes uit lang vervlogen tijden uit volle borst meezingen

Berkelland wil perspec­tief voor boeren: ‘Maar onteige­ning afwijzen kan juridisch niet!’

BORCULO - De gemeente Berkelland is bezorgd over de toekomst van de boeren in de plattelandsgemeente, nu er strengere stikstofmaatregelen komen. De gemeenteraad wil perspectief. „Maar onteigening afwijzen kan juridisch gezien niet.”

29 juni