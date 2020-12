Mijn mooiste Stille Nacht? Dat was een wit kerstsprookje hoog in de bergen in 1999!

Henk krijgt veel warme reacties op de kerstboom die hij versiert voor zijn Rietje: ‘In één woord geweldig’

23 december WEHL/ DIDAM– Henk Schlief is er nog beduusd van. De 82-jarige Didammer is bedolven onder de positieve reacties op de versierde kerstboom in het Wehlse bos bij landgoed ’t Jagershuis. Door hem in zijn eentje opgetuigd, als eerbetoon aan zijn in januari overleden vrouw Riet. Samen brachten ze jarenlang in hetzelfde bos een boom in kerstsferen.