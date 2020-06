Vandaag hebben ze de souvenirwinkel van het Van Gogh Huis in Zundert afgestoft. Misschien komt het geloof zo.



Ze zoeken het grafje waar ik al weken op uitkijk, van het doodgeboren broertje van Vincent van Gogh. Na enkele tellen op het kerkhof vragen ze wat ik hier doe en willen ze mijn schilderijen graag zien.



We kijken en ik vraag of ze heimwee hebben. Ze willen me geen illusies verkopen. Het verschil tussen Amerika en Europa vergelijken ze met Nederland en België. ,,Alles is er slechter geregeld, je ziet het aan de wegen en huizen. Maar ik mis mijn familie wel", zegt de een en de ander vertelt dat de gebouwen rond zijn universiteit in brand stonden en lacht er ondeugend bij. Hij had die chaos graag zelf willen zien.



Als ik naar de herverkiezing van hun president vraag, zuchten ze veelzeggend gelaten. ,,In Europa blijven zou ook niet verkeerd zijn", zegt de een en de ander knikt gedwee. Als ik een priester was had ik gezegd dat ze ook eeuwig zendeling konden blijven, maar ik hou me in.



Na de oorlog vertrok mijn oudoom op puberleeftijd vanuit Zieuwent naar Canada als zendeling. De boeren die waren geëmigreerd konden wel wat geloof gebruiken, dacht men. Mijn oom keerde nooit meer terug. Toen ik hem vorig jaar in Canada bezocht zei hij: ,,Ik heb geen moment spijt van dit leven. Mijn Nederlandse paspoort heb ik nooit verlengd.”



Mijn vraag is: van welke keuze heeft u geen spijt?