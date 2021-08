Mika (12) en zijn clubgenoten stelen de show bij de internationale Kanorally over de Berkel: ‘Eindelijk, het leven begint weer’

De 12-jarige Mika heeft er zin in. Net als Chris-Joel (13), Jana (12), Mika (12), Emily (12) en Tom (11). Kayakken is hun hobby, bij de kanosportclub in het Duitse Vreden. Deze zaterdag zijn ze met hun boten al vroeg in de ochtend aan de oever van de Berkel in het buitengebied van Ellewick, bij het startpunt van de 3e Internationale Berkel Kanorally. De vijf zijn met grote afstand de jongste deelnemers aan de 25 kilometer lange toertocht over het water naar Borculo.