Mike Boddé komt naar Kasteel Hackfort in Vorden

Boddé is bekend van het wekelijkse BNNVARA TV-programma Podium Witteman waar hij als muzikale sidekick fungeert. We kennen hem ook nog als cabaretier en als de helft van het duo van de Mike en Thomas Show. Mike del Ferro komt uit een zeer muzikale familie en als zoon van de bekende operazanger en zangpedagoog Leonard del Ferro is de muziek hem met de paplepel ingegoten. Mike del Ferro is ook jarenlang de begeleider geweest van mondharmonicaspeler Toots Thielemans waarmee hij de wereld over reisde en concerten gaf op alle grote podia en festivals in de wereld.