Milieuclub slaat alarm om nitraat in Bocholter Aa

Het waterschap Rijn en IJssel maakt zich nog geen zorgen, maar houdt de situatie in de gaten. De VSR-Gewässerschutz heeft op verschillende locaties langs de Bocholter Aa in Duitsland metingen verricht, ook bij de grens met Nederland. Het resultaat: het nitraatgehalte ligt twee keer zo hoog als is toegestaan.

Het water mag niet meer dan 12,3 milligram nitraat bevatten. De Duitse milieuclub heeft 28,6 milligram gemeten. Een teveel aan nitraat in de Oude IJssel zorgt onder andere voor ongewenste extra plantengroei in het water. De Bocholter Aa komt bij Gendringen Nederland binnen en vloeit daar over in de Oude IJssel.

Vervuiling

,,Te veel nitraat in de Oude IJssel is nooit goed. Ook wij zien te hoge waarden in de rivier, maar volgens onze metingen valt het wel mee", zegt Mark Ketelaar van het waterschap. Hij weet waar de vervuiling vandaan komt. ,,Rond de Bocholter Aa ligt heel veel landbouwgrond. Door de overvloedige regen van de afgelopen weken komt veel spoelwater van de akkers in de sloten terecht. Het is in ieder geval geen extreem incident.''

