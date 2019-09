Milieuclub wil bouwstop biogasfabriek Varsseveld

Kinderen in een mi­ni-Te­sla naar de operatieta­fel bij SKB Winters­wijk

12:30 WINTERSWIJK - Sinds kort kunnen kinderen in het SKB in Winterswijk met een mini-Tesla naar de operatiekamer rijden. Het SKB volgt hiermee in de voetsporen van Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, die vorig jaar als eerste Gelderse ziekenhuis de beschikking kreeg over vergelijkbare autootjes.