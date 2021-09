Milieustrijder Vollenbroek voert actie tegen provincie en omgevingsdiensten, niet tegen fabriek Sibelco in Winterswijk

video Warnsveld heeft een van de kleinste rijksmonu­men­ten van Nederland, maar het staat op instorten: ‘Snel geld nodig’

15 september Als er niet snel geld bij elkaar komt dreigt een van de kleinste rijksmonumenten van Nederland in te storten. De aardappelkelder naast de Warkense Molen in Warnsveld moet rap gerestaureerd worden en daarvoor is zo’n 30.000 euro nodig, stelt molenaar Ben ten Barge. ,,Een uniek stukje geschiedenis staat anders op het punt te verdwijnen. Dit is de voorloper van de koelkast.’’