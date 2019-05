Militairen oefenen in Lochem en Berkelland

Baakse kerk drie dagen lang rocktempel

9:08 De vierde editie van Tempelpop kent een primeur. Het muziekfestival in de Baakse kerk Martinushuus is uitgebreid met een dag: zondag 19 mei. Drie dagen rocken in de tempel, het was een lang gekoesterde wens van de organisatoren Joost Jansen en Patrick Leferink.