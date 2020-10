Militairen trainen een week lang in de gemeente Lochem

Maximaal dertig man in de zaal? Dan maar vijf keer het podium op

20 oktober ULFT - Maar liefst vier keer, en misschien zelfs wel vijf keer staat Tribute to the Doors komend weekend op de planken van de DRU in Ulft. Het is de enige manier om onder de nieuwe coronaregels nog wat publiek te kunnen trekken met live muziek.