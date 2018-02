Miljardair Melchers trekt rechtszaak tegen Defensie in

Woensdag werd al bekend dat Defensie met boerenorganisatie LTO had afgesproken om in het vervolg van de training, die nog tot volgende week vrijdag duurt, veestallen te vermijden. Het dreigende kort geding van LTO was na dat gesprek ook van de baan.



Of Melchers met Defensie vergelijkbare afspraken heeft gemaakt over het vliegen boven zijn landgoed, is nog onduidelijk: zijn woordvoerder kon daarover donderdagmorgen nog geen inhoudelijke reactie geven.