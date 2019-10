Miljoen euro voor nieuwe opleidingen Graafschap College

Het Achterhoekse ROC is vier jaar geleden begonnen met het opzetten van een vernieuwde mbo-4 opleiding Smart Building, waarbij studenten bouw en installatietechniek op dezelfde schoolvloer aan het werk zijn. Deze combinatie blijkt een groot succes. De instroom is in drie jaar tijd verdubbeld: van 30 per jaar naar nu 60 instromers. ,,Het mooie is, dat deze groei niet ten koste is gegaan van andere technische opleidingen. Studenten komen van ver uit de regio, speciaal naar Doetinchem voor deze nieuwe opzet”, verzekert sectordirecteur Nieuwenhuijse.