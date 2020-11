Miljoenen coronasteun naar de Zwarte Cross, De Graafschap en honderden andere Achterhoekse bedrijven

Vuurwerk­ver­bod? In Berkelland merk je er nog weinig van: ‘Aan regels houden is blijkbaar te veel gevraagd’

18 november BORCULO - In Berkelland merk je nog weinig van het landelijke vuurwerkverbod. Er wordt nu al weer flink geknald, net als in andere jaren. „Blijkbaar is het voor veel mensen te veel gevraagd om zich aan de regels te houden”, zegt burgemeester Joost van Oostrum.