Miljoenen kilo’s aan vuurwerk onderweg, maar de opslag puilt uit: ‘De tijd begint te dringen’

Ongeveer 3,5 miljoen kilo aan vuurwerk ligt momenteel opgeslagen in de zeventig speciale bunkers van Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde. Nog zo’n tachtig volgeladen containers zijn onderweg en komen deze week binnen bij het bedrijf. In één container gaat 20 duizend tot 25 duizend kilo aan vuurwerk waarmee Lesli Vuurwerk naar verwachting nog 20 miljoen kilo moet zien te verwerken. ,,Ik denk dat er nu plek is voor een containertje of vier die we nog kunnen lossen”, zegt Jasper Groeneveld, directeur van Lesli Vuurwerk. Paniek dus? Nee, dat niet. ,,Dat zou betekenen dat de situatie niet meer onder controle is en dat geloof ik nog niet, maar de tijd begint wél te dringen.”

De situatie die momenteel ontstaat bij importeurs rondom de opslag, is een hele vervelende maar wel een logische situatie. Hier had beter of toch in elk geval anders over nagedacht moeten worden

Opslagplaatsen in Duitsland

Ook Jaco van Seventer, eigenaar van de vuurwerkhandel Jaco Vuurwerk in Ede, stelt dat de situatie nijpend is. Hoeveel vuurwerk Van Seventer momenteel heeft opgeslagen wil hij niet kwijt, maar bij Jaco Vuurwerk kan er voor 40.000 kilo aan vuurwerk worden opgeslagen. ,,Op dit moment is er nog speling genoeg, maar ik heb geen idee of we nog meer vuurwerk binnen krijgen.”



,,De situatie die momenteel ontstaat bij importeurs rondom de opslag, is een hele vervelende maar wel een logische situatie. Hier had beter of toch in elk geval anders over nagedacht moeten worden”, zegt Wendy Eekhoff van het Nijmeegse vuurwerkverkooppunt Eekhoff Vuurwerk.