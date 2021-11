Miljoenen nodig tegen natte voeten: ‘Bouw nieuw ziekenhuis op een veilige, droge plek’

U geeft een dubbele boodschap: Het wordt droger én het wordt natter.

,,Dat is de realiteit die we zien. We hebben in de Achterhoek en Liemers drie extreem droge jaren gehad. Met als gevolg mislukte oogsten, de natuur in de war en scheuren in muren door verzakkingen. Tegelijk zien we dat in korte tijd heel veel water uit de lucht kan vallen. Juist die extremen tonen dat we de excessen rond klimaatverandering in onze regio nooit helemaal kunnen oplossen. Dat zou tientallen miljarden euro’s kosten. En los van het geld moet je dat de inwoners en bedrijven ook niet aan willen doen. Dan zou je bijvoorbeeld de Berkel moeten verbreden naar 50 meter en de dijken veel verder moeten verhogen. Dat is niet wat we willen.”