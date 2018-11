Miljoenen voor Achterhoek, Hardenberg en Urk

Het Rijk investeert 15 miljoen euro in het ‘maritiem cluster’ rondom Urk en 20 miljoen in de leefomgeving en het woningaanbod in de Achterhoek. Ook Hardenberg kan rekenen op investeringen. De projecten maken deel uit van zogeheten ‘regiodeals’, waarvan er in Nederland in totaal twaalf zijn gesloten.

De regio’s steken zelf ook geld in de projecten. Daardoor worden de totale bedragen voor investeringen verdubbeld. Het doel van de investering in Urk is om voor de bewoners meer banen te creëren en daarmee ook de welvaart van bewoners op een hoger niveau te krijgen. Er worden met de miljoenen in Urk nieuwe projecten gestart voor onder meer de haven, de visserij, infrastructuur, mobiliteit en veiligheid, zo schrijft minister Ollongren in een brief aan de Kamer. Door betere economische kansen komen mensen eerder aan een baan komen en kunnen ze een betaalbare woning krijgen.

De Achterhoek krijgt 20 miljoen om het huidige woningaanbod beter bij de behoefte van inwoners te laten passen. Op dit moment daalt volgens de minister de beroepsbevolking in het gebied. Met het geld kan de economische kracht van bewoners, de leefomgeving en het woningaanbod worden verbeterd. Zo wordt er onder geld uitgetrokken voor een plan dat de maakindustrie in de Achterhoek vooruit moet helpen. Dit gebeurt door samenwerking met onderwijs. Ook Hardenberg profiteert van een regiodeal. Het kabinet gaat twintig miljoen euro investeren in het gebied van Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. Het geld wordt geïnvesteerd worden in wonen, werken en recreëren.

