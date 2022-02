Miljoenen voor duurzaam maken van vier sporthallen in Bronckhorst

ZELHEM/ STEENDEREN - De vier gemeentelijke sporthallen in Bronckhorst worden de komende jaren stevig aangepakt. De hallen in Zelhem, Hengelo, Steenderen en Vorden worden gasloos, energieneutraal, goed geïsoleerd en geventileerd.

Daarvoor is een bedrag van liefst 10 miljoen euro gereserveerd. Medio 2023 wordt eerst sporthal ’t Jebbink in Vorden aangepakt. Daarna volgen De Pol in Zelhem (medio 2024), De Kamp in Hengelo (medio 2025) en als laatste Het Hooge Wessel in Steenderen (medio 2026).



,,De werkzaamheden zijn steeds in de zomer, zodat de sporters die gebruik maken van de hallen, zoals verenigingen en scholen, er zo min mogelijk last van hebben”, zegt wethouder Evert Blaauw.

Wat er per sporthal precies moet gebeuren, is nog niet geheel duidelijk. ,,Daarvoor komt een bouwteam naar elke hal, om te beoordelen wat op welke plek kan en nodig is”, zegt de wethouder.

Zonnepanelen kunnen niet in Zelhem

Elke sporthal vergt namelijk een andere aanpak. Zo liggen er op bijvoorbeeld De Kamp in Hengelo al zonnepanelen, maar kunnen er geen panelen gelegd worden op De Pol in Zelhem, omdat de dakconstructie dat extra gewicht niet kan dragen. ,,En Steenderen wordt verwarmd met restwarmte van Aviko. Dat willen we graag behouden, maar dan moeten we wel goed kijken hoe dat precies kan en wat de gevolgen zijn voor de verdere aanpak”, zegt Blaauw.

Tegelijk met de verduurzaming van de hallen wordt onderzoek gedaan of particuliere partijen de hallen kunnen overnemen. ,,We gaan kijken in hoeverre dat haalbaar is, besluiten daarover worden dus nog niet genomen”, benadrukt Blaauw.

Voor het duurzaam maken van de sporthallen heeft dat geen gevolgen, zegt Blaauw. ,,Ik heb ook niet de indruk dat private partijen de hallen in de huidige, gedateerde staat willen overnemen, dus het verduurzamen blijft nodig en gaat sowieso door."

2 miljoen aan subsidies

Van de 10 miljoen die de verduurzaming kost, betaalt de gemeente ongeveer 8 miljoen. Zo’n 2 miljoen euro moet binnengehaald worden uit subsidies.

De werkzaamheden aan de hallen gebeuren in overleg met de exploitanten en gebruikers.