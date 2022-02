Miljoenen voor opknapbeurt sporthallen Bronckhorst: 't Jebbink in Vorden als eerste aan de beurt

Medewerker Scapino grijpt vluchtende winkeldief in de kladden

DOETINCHEM - Een medewerker van Scapino in Doetinchem heeft woensdag rond het middaguur een vluchtende winkeldief in de kladden gegrepen. De man had kleding aangetrokken in de winkel aan de Nieuwstad en was er vandoor gegaan.

12:17