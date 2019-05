Miljoenentekorten door hogere kosten in de zorg bij Doetinchem en Oude IJsselstreek

Het ziet ernaar uit dat dit in Oude IJsselstreek wel het geval is. Die moet de komende jaren miljoenen halen uit de reserves om die tekorten aan te vullen. Voor dit jaar is een tekort voorzien van 4,5 miljoen euro, dat met 2,2 miljoen uit de reserve sociaal domein wordt gedekt. ,,Maar dat is alles dat daar nog in zit en die pot stroomt dus leeg. Daardoor moeten we ook de algemene reserve aanspreken’’, zegt zorgwethouder Bert Kuster. De algemene reserve slinkt daardoor met een kwart: van 20 miljoen nu naar ongeveer 15 miljoen over vier jaar.