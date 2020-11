Miljonair Hans Beele schenkt Aalten 130.000 euro

Wethouder Ted Kok is blij met het genereuze aanbod van de Aaltense ondernemer. Beele, multimiljonair volgens zakenblad Quote, heeft op een 4,5 hectare groot terrein bij het treinstation een nieuw bedrijf laten bouwen. In totaal is er rond de 20 miljoen euro geïnvesteerd, de helft in de gebouwen en de helft in machines.