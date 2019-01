Minder animo voor More-musea Ruurlo en Gorssel: bezoekersaantallen nemen af

In Gorssel kwamen er 120.000 kijkers in 2018 tegenover 150.000 in 2017. Op kasteel Ruurlo passeerden 115.000 mensen de toegangspoort. Dat museum ging medio 2017 als een speer van start in juni. In dat halve jaar trok Ruurlo toen 120.000 bezoekers. Dat betekent dat er over heel 2018 minder bezoekers geweest zijn in de Ruurlose vestiging dan in de eerste zes maanden na de opening zomer 2017. In Ruurlo zijn vooral schilderijen van Carel Willink te zien.