Minder bezoek aan centrum Doetinchem. De oplossing? Een supermarkt!

Leerlingen geven eindmusi­cal midden in het weiland in Drempt, en ouders mogen kijken vanuit de auto

14 juli ACHTER-DREMPT - De leerlingen van groep 8 van basisschool de Klimtoren in Drempt geven dinsdagavond hun eindmusical niet op school, maar midden in een boerenweiland in het naburige Achter-Drempt. Het is een zogeheten drive-inmusical, want ouders, broertjes en zusjes mogen kijken vanuit de auto.