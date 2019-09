Minder geld voor WMO en jeugdzorg in Aalten; ozb gaat omhoog

video Deze Engelse piloot stortte in de oorlog neer in Eefde, op deze manier krijgt hij eindelijk zijn rustplek

17:49 Met een harde dreun boorde William Hurrell 75 jaar geleden met zijn bommenwerper in Eefde het weiland in. Tot aan de dag van vandaag ligt de Engelse piloot in zijn bommenwerper nog diep onder de grond aan de Scheutersdijk. Na 75 jaar wordt er een poging gedaan het vliegtuigwrak omhoog te halen om Hurrell eindelijk een rustplek te kunnen geven.