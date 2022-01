Minder huizen en steeds hogere prijzen op Achterhoekse woningmarkt

Winters­wijk­se modezaak Lückman opent zaterdag: ‘Als supermarkt veilig is, dan is mijn winkel dat ook’

WINTERSWIJK - Damesmode Lückman in Winterswijk gaat zaterdag zeker open en dat kan ook zonder gevaar. ,,Natuurlijk, als iedereen in een supermarkt over elkaar heen kan reiken, dan is winkelen bij ons ook volledig veilig.”

13 januari